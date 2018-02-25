Kıyıya vuran tarih Amerikan basınında

ABD merkezli haber kuruluşu CNN, geçtiğimiz haftalarda Bartın
'ın Amasra ilçesinde fırtına sonrası kıyıya vuran Roma dönemine ait tarihi eserleri gündeme taşıdı. Haberde, bölge sakinleri tarafından fark edilen, üzerinde figürler bulunan lahit ve sütunların Roma İmparatoru Septimius Severus dönemi izleri taşıdığı duyurulurken, ilçenin zengin tarihine dikkat çekildi. Pers Prensesi Amastrine'ın adını taşıyan Amasra'nın, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Cenevizliler ve Osmanlı İmparatorluğu yönetimlerine şahit olduğu ifade edildi. Haber kuruluşu, kalıntıların inşaat kazıları sırasında denize atılmış olabileceğine dair iddiayı da dile getirdi.