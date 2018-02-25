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Macron ve , Putin ile Suriye'deki i görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı 'in, BM'nin Suriye'de kararının uygulanmasına yönelik Rusya lideri Putin ile görüşeceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 25.2.2018 10:19
Macron ve Merkel, Putin ile Suriye'deki ateşkesi görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela , kararının uygulanması ve Suriye'de barışın sağlanması konularında Rusya lideri ile görüşecek.

'ndan yapılan açıklamada ateşkes kararı için "Bu, vazgeçilmez ilk adımdı. bu kararın somut olarak uygulanması konusunda son derece dikkatli olacağız" denildi.

Açıklamada, Fransız lider Macron ve Almanya Başbakanı Merkel'in yarından itibaren, ateşkes kararının uygulanması için Rusya lideri Putin ile görüşecekleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca Astana sürecinin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran başta olmak üzere ilgili ülkelerin tümünün, kararın tamamen uygulanması için harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

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Macron ve Merkel, Putin ile Suriye'deki ateşkesi görüşecek
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