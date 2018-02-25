Macron ve Merkel, Putin ile Suriye'deki ateşkesi görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ateşkeskararının uygulanması ve Suriye'de barışın sağlanması konularında Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşecek.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ateşkes kararı için "Bu, vazgeçilmez ilk adımdı. bu kararın somut olarak uygulanması konusunda son derece dikkatli olacağız" denildi.



Açıklamada, Fransız lider Macron ve Almanya Başbakanı Merkel'in yarından itibaren, ateşkes kararının uygulanması için Rusya lideri Putin ile görüşecekleri bildirildi.



Açıklamada ayrıca Astana sürecinin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran başta olmak üzere ilgili ülkelerin tümünün, kararın tamamen uygulanması için harekete geçmesi gerektiği belirtildi.