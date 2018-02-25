Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump'a kızan Meksika Devlet Başkanı, ABD ziyaretini iptal etti

Trump'a kızan Devlet Başkanı, ziyaretini iptal etti

Devlet Başkanı , 'ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.

Giriş Tarihi: 25.2.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 12:26
Trump'a kızan Meksika Devlet Başkanı, ABD ziyaretini iptal etti

- sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı iki ülke arasında gerilimi yükseltmişti. Meksika Devlet Başkanı 'nun, Trump ile görüşmek üzere Washington'a yapacağı resmi ziyaretini sonlandırdığı belirtildi.

ABD Başkanı 'ın, Meksika Başkanıyla yaptığı telefon görüşmesinin gergin geçmesinin ardından Başkan Enrique Pea Nieto'nun, Mart ayının başlarında ABD'ye yapacağı resmi ziyaretinin bir fayda getirmeyeceği ve gerginliğin devam etmesinin olanaklar dahilinde olması nedeniyle iptal ettiği duyuruldu.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto'nun 'a yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yapan Beyaz Saray yetkilisi, 20 Şubat'ta Trump ve Nieto arasında gerçekleşen ve çok gergin geçen telefon görüşmesinin ardından ziyaretin askıya alındığını doğruladı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto ve Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesi sırasında Trump'ın Meksika sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı inşaatının maliyetini karşılamayacağını ve duvar inşaatının maliyeti olan 25 milyar doları Nieto'nun ödemesini istediği ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'a kızan Meksika Devlet Başkanı, ABD ziyaretini iptal etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN