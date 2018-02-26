7.5 büyüklüğündeki deprem dağları yerinden oynattı!

Merkez üssü ada ülkesinin orta kesimindeki Porgera olan depremin ardından 5'ten büyük en az 13 artçı sarsıntı kaydedildi.

Ülkenin pekçok noktasında meydana gelen devasa heyelanlar yolları kapatırken, Uluslararası Kızılhaç yetkilileri, bazı yerlerde iletişim hatlarının tamamen kesildiğini bildirdi. Ulusal Afet Merkezi'nin alarm durumuna geçtiği ülkede akaryakıt ve gaz hatları da kapandı.

1998 yılında gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem tsunamiye yol açmış ve 2 bin 200 insan hayatını kaybetmişti.

İlerleyen günlerde zararları daha net görmenin mümkün olduğunu söyleyen yetkililer, depremin gerçekleştiği bölgenin deprem kuşağında yer aldığını ve sıralı dağları yerinden oynatmasının mümkün olduğunu belirttiler.

ENDONEZYA'DA HEYELAN CAN ALDI

Endonezya'nın Brebes bölgesinde, meydana gelen heyelanda ölü sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Orta Cava'nın Brebes bölgesinde cuma günü pirinç tarlasında tarım işçilerinin bulunduğu alanda meydana gelen heyelanda ölü sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

Bölgede halen kayıp olan 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Nugroho, kayıp listesine yanlışlıkla eklenen 4 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

BNPB, bölgedeki arazi koşullarının zorluğu nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü bildirmişti.

Bu arada Brebes Afet Azaltma Birimi de heyelan riskine karşılık yaklaşık 700 kişiyi güvenli bölgeye tahliye ederken, muhtemel heyelanlara hızlı müdahale amacıyla bölgede 14 günlük acil durum ilan edilmişti.

Tropikal iklime sahip ve muson yağmurlarının etkisi altında olan Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla toprak kayması yaşanıyor.