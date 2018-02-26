“BM’nin kararı Afrin harekâtını etkilemez”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BM
GK) cumartesi günü oy birliğiyle kabul edilen Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta
'daki hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes
kararının, Türkiye'nin Afrin'deki operasyonunu etkilemeyeceği kaydediliyor. Üst düzey Türk yetkililer, Zeytin Dalı Operasyonu'nun Türkiye'nin terörle mücadele amaçla yürüttüğü bir operasyon olduğunu belirterek, Türkiye'nin Suriye'de çatışan taraf olmadığına vurgu yaptı. Üst düzey yetkililer, BM karar tasarısında ateşkesi kapsayan alanların açıkça belirlendiği, tasarının 10'uncu maddesinde, bu alanların Doğu Guta, Yermuk, Fua ve Kefraya olduğunu ifade ederken, Zeytin Dalı Harekâtı'nın yürütüldüğü Afrin bölgesinin bu kapsamda yer almadığına dikkat çekti. Harekâtın BM'nin meşru müdafaa hakkını koruyan kararlarına göre icra edildiği kaydedildi. ABD: GECİKMİŞ BİR KARAR
Karar tasarısının oylanmasından sonra BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in kararı derhal uygulamak için harekete geçeceğini bildirdi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley bunun gecikmiş bir karar olduğunu belirterek, bu krize müdahale edilmesindeki gecikmenin sorumluluğunun Rusya'da olduğunu savundu. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ateşkesin "derhal" yürürlüğe girmesinin talep edildiğini ancak bunun "uygulanabilir" ve "mümkün olmadığını" düşündükleri için karar üzerinde uzlaşma sürecinin uzun sürdüğünü söyledi. Nebenzia, Moskova'nın ABD'nin Suriye'deki işgalci tavırlarına son vermesi konusunda ısrarcı olduğunu da belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa, kararın Suriye barış sürecini raydan çıkarma girişimlerini önleyeceği ifade edildi. MACRON VE MERKEL DEVREDE
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bugünden itibaren ateşkes kararının uygulanması ve Suriye'de barışın sağlanması konularında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile görüştükleri bildirildi. Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Nasır Hariri ise, kararın uygulanması için gereken tüm önlemlerin alınması çağrısında bulundu.