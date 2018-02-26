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'da salgını

'da ay başından beri salgınından 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 22:01 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 22:04
Çekya'da grip salgını

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu ay başlayan salgınından (H3N2 tipi virüs) dolayı 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

60 YAŞ ÜSTÜNDE TEHLİKE DAHA BÜYÜK

Ölenlerin yüzde 80'inden fazlasının 60 yaş üstü olduğu ifade edilen açıklamada, halihazırda ülkedeki her 100 bin kişiden yaklaşık 2 bininin grip salgınıyla mücadele ettiği kaydedildi.

Ülke genelinde grip teşhisiyle hastanede tedavi görenlerin sayısı 110 olarak açıklandı.

Çekya'da geçen yıl ocak ortasında başlayıp şubat sonunda biten salgında 108 kişi hayatını kaybetmişti.

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Çekya'da grip salgını
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