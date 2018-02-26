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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden 'ye tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, yönetiminin, 'deki büyükelçiliğini 'ta 'e taşıma planına karşı "ayaklanma" çağrısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 02:17
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden ABD'ye tepki

İslam dünyasına 'in kuruluşunun 70. yıl dönümünde 'nin, Büyükelçiliğini 'e taşımasına karşı dik durma çağrısı yapan Karadaği, "Kudüs, bütün ümmetin davası. Kudüs'ün kimliğini değiştirme çabalarına izin vermek büyük bir ayıptır. Bunu yapanları Allah da tarih de nesiller de affetmez." değerlendirmesinde bulundu.

Arap ve İslam ülkeleri liderlerine seslenen Karadaği, Kudüs ve 'nın onlara emanet olduğunu, diplomatik ve ekonomik olmak üzere ellerinden gelen tüm araçlarla ABD'nin bu planını sürdürmesine engel olmaları gerektiğini kaydetti.

Karadaği açıklamasında, "Mayıs'ta Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması Müslümanlara karşı açılmış bir savaştır. Yasa dışı işgalcileri destekleyen bir adımdır." ifadesini kullandı.

ABD 'ndan üst düzey bir yetkili önceki gün AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin taşınmasına ilişkin, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliği'nin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." görüşünü paylaşmıştı.

Konuyla ilgili haberlerin medyaya düşmesinin ardından ilk olarak İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin büyükelçiliğini 'ta 'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını açıklamıştı.

KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

BGMK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 Aralık 2017'deki Donald 'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını gözardı etti. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen, 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden ABD'ye tepki
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