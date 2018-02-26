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Esad rejimi ’yı kimyasal silahla vurdu

Giriş Tarihi: 26.2.2018
Esad rejimi Doğu Guta’yı kimyasal silahla vurdu
Beşar Esad rejimi, BMGK'nın Suriye'de bir ay insani ateşkes ilan ettiği bölgeler arasında yer alan 'da yine kimyasal silah kullandı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), sosyal medyadan, rejimin Doğu Guta'daki Şifoniye beldesini klor gazı içerikli kimyasal silahla vurduğunu duyurdu. Duma Hastanesi yetkilileri, 16 sivilin zehirli gazdan etkilendiğini açıkladı. Doğu Guta'ya Esad rejiminin yaklaşık 10 gündür düzenlediği saldırılarda en az 550 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ise 103 günde bin 121 sivilin öldüğünü açıkladı. Bu arada rejim Doğu Guta'nın yanısıra, İdlib ile Hama'da saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
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Esad rejimi Doğu Guta’yı kimyasal silahla vurdu
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