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Gözyaşı testiyle teşhisi

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Giriş Tarihi: 26.2.2018
Gözyaşı testiyle parkinson teşhisi

ABD'nin Güney Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, gözyaşı testi ile hastalığının belirlenebileceğini gösterdi. Uzmanlar, gözyaşında bulunan protein seviyesinin parkinson hastalığı olanlar ve olmayanlarda farklılık gösterdiğini belirterek gözyaşı testinin güvenilir ve ucuz bir yöntem olduğunu kaydetti. Parkinson hastası 55 kişinin ve parkinson hastası olmayan ama aynı yaş ve cinsiyetten 27 kişinin gözyaşı örnekleri karşılaştırıldı. Çalışma sonucunda iki grubun gözyaşında bulunan protein oranlarının farklı olduğu belirlendi.

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Gözyaşı testiyle parkinson teşhisi
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