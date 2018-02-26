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’da alarmı

’nın Groningen eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ne rastlandı. Kuş gribi tespit edilen çiftlikteki 36 bin tavuk itlaf edilecek.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 17:16
Hollanda’da kuş gribi alarmı

Tarım Doğa ve Gıda Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Oldekerk köyünde 36 bin tavuğun bulunduğu çiftlikte nin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, virüsün etrafa yayılmasını önlemek için çiftlikteki tavukların itlaf edileceği duyurulurken, kuş gribine rastlanan yerin etrafındaki 10 kilometrelik alanda da kümes hayvanları, yumurta ve tavuk gübresinin taşınmasının yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 3 kilometrelik alanda bulunan iki ayrı çiftlikte kuş gribine yönelik araştırma yapıldığı kaydedildi.

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Hollanda’da kuş gribi alarmı
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