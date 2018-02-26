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’de : 4 ölü

'nin Leicester kentinde iki katlı bir binada meydana gelen da 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 10:37
İngiltere’de patlama: 4 ölü

4 ÖLÜ 4 AĞIR YARALI

Leicester kentinin Hinckley Road bölgesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir binada meydana gelen nın ardından yangın çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve birinin durumu ağır olmak üzere 4 kişinin hastanede tedavi gördüğünü bildirildi. Açıklamada, patlamanın ilk belirlemelere göre terörle bağlantısının bulunmadığı ifade edilerek, patlamanın nedeninin polis ve Leicester itfaiyesinin ortak çalışmasıyla belirleneceğini belirtildi.



Olayda çevredeki bazı binalar hasar gördü ve bölgedeki evler ile işletmeler tahliye edildi.

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İngiltere’de patlama: 4 ölü
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