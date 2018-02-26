İngiltere’de patlama: 4 ölü

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Leicester kentinin Hinckley Road bölgesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir binada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve birinin durumu ağır olmak üzere 4 kişinin hastanede tedavi gördüğünü bildirildi. Açıklamada, patlamanın ilk belirlemelere göre terörle bağlantısının bulunmadığı ifade edilerek, patlamanın nedeninin polis ve Leicester itfaiyesinin ortak çalışmasıyla belirleneceğini belirtildi.





Olayda çevredeki bazı binalar hasar gördü ve bölgedeki evler ile işletmeler tahliye edildi.