Irak’ta DEAŞ üyesi 15 Türk kadına idam cezası

Irak
'ta bir mahkeme, terör örgütü DEAŞ üyelerinin eşleri ve akrabalarından oluşan Türkiye
vatandaşı 15 kadını idam cezasına çarptırdı. Fransa
merkezli AFP haber ajansı, kadınların DEAŞ'a üye olmak suçundan idam cezasına mahkum edildiğini, başka bir Türk kadınınsa yine aynı suçtan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Bu ay içinde yine Türkiye vatandaşı bir kadının idam cezası aldığını hatırlatan AFP, ocak ayında da bir Alman kadının terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek sağlamak suçundan hapis cezası aldığını bildirdi.