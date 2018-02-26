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Katil Esad rejimi 'yı kimyasal silahla vurdu

rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin () 'de gecikmeksizin ateşkes sağlanması kararı almasına karşın, 'da yine kimyasal silah kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 22:48 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 01:42
Katil Esad rejimi Doğu Guta'yı kimyasal silahla vurdu

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamada, Esad rejiminin 'daki Şifoniye beldesini klor gazı içerikli kimyasal silahla vurduğunu duyurdu.

Duma hastanesi yetkilileri de AA muhabirine yaptıkları açıklamada, 16 sivilin zehirli gazdan etkilendiğini belirtti.

Esad rejimi son iki ayda Duma ilçesine 3 kez klor gazıyla saldırmıştı.

Hastane kaynakları, kimyasal içerikli saldırı dışında, gün içindeki bombardımanda 1 çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetti.

Sabah saatlerinde başlayan rejim bombardımanında ölen sayısı 5'e çıktı

Rejim güçleri, sabah saatlerinde Doğu Guta'nın Duma, Haresta, Şifoniyye ve Kefer Batna, Hammuriye, Sakba, Baeyt Sava ve Merc bölgelerine de hava ve karadan saldırılar düzenlemişti. Bombardımanlarda 4 sivil yaşamını yitirmişti.

BÖYLECE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN REJİM BOMBARDIMANINDA ÖLEN SAYISI 5'E YÜKSELDİ.

ve Hama'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim güçleri sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesindeki sivil alanları topçu atışlarıyla hedef aldı, ülkenin orta kesimlerindeki Hama ilinin Kefer Zita bölgesine ise havadan saldırdı.

, dün gece, 'ye ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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Katil Esad rejimi Doğu Guta'yı kimyasal silahla vurdu
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