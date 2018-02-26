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‘Maşa ile ’ pozu

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Giriş Tarihi: 26.2.2018
‘Maşa ile Koca Ayı’ pozu
Ruslar'ın dünyaca ünlü i 'Maşa ile 'dan esinlenen bir aile bu sıradışı kareye imza attı. Ülkemizde de çocukların büyük beğeniyle izlediği çizgi filme gönderme yapılan fotoğraf 'nın başkenti 'da çekildi. Svetlana ve Yuriy Panteleenko çifti henüz 3 aylıkken annesi öldürülen bir ayıyı sahiplendi. Stephan ismini verdikleri 300 kiloluk ayıyla adeta çocukları gibi ilgilenen çift, onunla aynı masada yemek bile yiyor. İnsanlarla sosyalleşen Stephan çocukları çok seviyor ve onlarla oyunlar oynuyor. Svetlana Panteleenko, "Bugüne kadar Stephan bizi hiç ısırmadı" dedi.
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‘Maşa ile Koca Ayı’ pozu
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