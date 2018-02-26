‘Maşa ile Koca Ayı’ pozu

Ruslar'ın
dünyaca ünlü çizgi film
i 'Maşa ile Koca Ayı
'dan esinlenen bir aile bu sıradışı kareye imza attı. Ülkemizde de çocukların büyük beğeniyle izlediği çizgi filme gönderme yapılan fotoğraf Rusya
'nın başkenti Moskova
'da çekildi. Svetlana ve Yuriy Panteleenko çifti henüz 3 aylıkken annesi öldürülen bir ayıyı sahiplendi. Stephan ismini verdikleri 300 kiloluk ayıyla adeta çocukları gibi ilgilenen çift, onunla aynı masada yemek bile yiyor. İnsanlarla sosyalleşen Stephan çocukları çok seviyor ve onlarla oyunlar oynuyor. Svetlana Panteleenko, "Bugüne kadar Stephan bizi hiç ısırmadı" dedi.