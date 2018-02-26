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Rus medyasından iddia: Rejim güçleri Menbiç’e girecek

Giriş Tarihi: 26.2.2018
'taki yönetimine yakın Rudaw haber portalının Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Suriye ordusu önümüzdeki birkaç gün içinde Menbiç kentine girecek. "Türkiye ise ABD'den YPG'nin Menbiç'ten çekilmesini talep ediyor" diyen haberde, Menbiç Askeri Konseyi'nin önceki gün uluslararası koalisyondan askeri eğitim alanların görüntülerini paylaştığına dikkat çekildi. Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yaptığı görüşmelerin sonucunda, Ankara ile Washington'ın kuracağı ortak mekanizmada ele alınacak konuların başında Menbiç'in olacağının belirtildiği anımsatıldı.
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Rus medyasından iddia: Rejim güçleri Menbiç’e girecek
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