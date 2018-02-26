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Lavrov'dan 'de le ilgili açıklama

Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () ’de kararını farklı şekillerde yorumlamanın mümkün olmadığını belirterek "Sahada faaliyet gösteren taraflar, kararın nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya vardığında ateşkes başlayacak." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 15:38
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye'de ateşkesle ilgili açıklama

Lavrov, başkent 'da Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, 'nin 'de 30 günlük sağlanmasına yönelik kararını değerlendirdi.

"KARARIN FARKLI ŞEKİLLERDE YORUMLANABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

BMGK'nin kararında ateşkes kapsamının net bir şekilde ortaya konulduğunu savunan Lavrov, "Kararın farklı şekillerde yorumlanabilmesi mümkün değil. Ateşkes, Rusya'nın desteğiyle Suriye ordusunun , ve onlarla iş birliği yapan gruplara yönelik operasyonlarını kesinlikle kapsamıyor." diye konuştu.

Ateşkesin ne zaman başlayacağına da değinen Lavrov, "Sahada faaliyet gösteren taraflar, kararın nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya vardığında ateşkes başlayacak. Böylelikle ateşkesin tam ve kapsamlı bir şekilde tüm Suriye'de etkin olması sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK, iki gün önce Suriye'ye ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki 'da durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda, insani yardımların Suriye genelinde ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye'de ateşkesle ilgili açıklama
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