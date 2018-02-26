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, 'ı eleştiren GK tasarısını veto etti

, 'ın Birleşmiş Milletler'in () 'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelerin ifade edildiği BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 00:36 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 01:39
Rusya, İran'ı eleştiren BMGK tasarısını veto etti

tarafından hazırlanan ve GK'de oylanan tasarıya 'nın yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da olumsuz oy verdi.

Tasarı 11 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

ve ise çekimser oy kullandı.

İngiltere tarafından hazırlanan ve ABD tarafından desteklenen ilk tasarı 'de Husilere füze ve silah sağlayarak BM yaptırımlarını delmekle suçlanan 'ın kınanmasını talep ediyordu ancak Rusya'nın itirazı üzerine yürütülen görüşmelerden sonra tasarıdan ''kınama'' kelimesi çıkarılmıştı. Oylamaya sunulan tasarıda İran'ın Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelere yer verilmişti.

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Rusya, İran'ı eleştiren BMGK tasarısını veto etti
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