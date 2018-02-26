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yeni sevkiyat yaptı! Uydudan böyle görüntülendi

merkezli Haaretz gazetesi, 'nın 'ye gönderdiği 'hayalet uçak' olarak bilinen yeni Su-57 askeri uçaklarına ilişkin İsrail ordusu tarafından çekilen yeni uydu görüntülerini yayınladı.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 09:42
Rusya yeni sevkiyat yaptı! Uydudan böyle görüntülendi

Haaretz'in haberine göre, uydusu tarafından yeni üretilen ve kısa süre önce sessiz sedasız 'ye gönderilen Su-57 model savaş uçaklarını görüntüledi.

Hmeymim Hava Üssü'nde görüntülenen savaş uçakları için Suriye'deki iç savaşın bir 'deneme sahası' olacağı ifade edildi.

Rusya birkaç gün önce 'model' ismi vermeden, Suriye'deki hava güçlerine birkaç uçağın daha eklendiğini duyurmuştu.

Haaretz gazetesi, Rusya'nın söz konusu uçakları saldırılar için kullanıp kullanmayacağının belirsiz olduğunu yazdı. F-22 ve F-35 savaş uçaklarıyla aynı seviyede olduğu bilinen Su-57 savaş uçakları daha önce hiç kullanılmamıştı.

Radara yakalanma riski düşük olduğu için 'hayalet' olarak nitelendirilen Su-57, ilk uçuşunu 2010 yılında yaptı.

Uçağın bu yıl içinde resmen Rusya Hava Kuvvetleri'nde hizmete girmesi bekleniyor.

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Rusya yeni sevkiyat yaptı! Uydudan böyle görüntülendi
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