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’dan Esad açıklaması: Endişeliyiz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, hükümetine karşı güç kullanma tehditleri nedeniyle çok endişeli olduklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 10:24
Rusya’dan Esad açıklaması: Endişeliyiz

Gazetecilere konuşan Ryabkov, Moskova'nın Şam'a karşı güç kullanma tehditleri nedeniyle endişe duyduğunu, bunun BM'nin 'deki krize müdahil tüm tarafların çatışmaları durdurup insani ateşkes uygulamasına yönelik 2401 sayılı kararına aykırı olduğunu söyledi.

Ryabkov "Şam karşıtı söylemlerin artması ve Washington'daki karşıtı ifadelerde bir artış söz konusu, yine güç kullanma tehditleri duyuluyor. Bunlar hukukdışı, yasadışı" ifadelerini kullandı.

Güç kullanmak için bahaneler üretilmeye çalışıldığını belirten Ryabkov, bunun BM'nin 2401 sayılı kararının içeriği ve mantığına aykırı olduğunu vurguladı.

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Rusya’dan Esad açıklaması: Endişeliyiz
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