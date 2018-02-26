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Son Dakika Haberi: ’dan Kuzey flaş hamlesi

Son dakika haberi... , dün yaptığı açıklamada nükleer silahsızlanma konusunda ile görüşmeye açık olduğunu bildirdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 10:46
Son Dakika Haberi: Beyaz Saray’dan Kuzey flaş Kuzey Kore hamlesi

tarafından dün yapılan açıklamada, 'nin nükleer silahsızlanma konusunun sonuca kavuşması için ile Güney Kore ve uluslararası komitelerin de katılacağı bir toplantıya açık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey Kore tamamen nükleer silahlardan arındırılana kadar, barışçıl baskı kampanyalarına devam edeceklerini belirtti.

KUZEY KORE: ABD İLE GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ

Nükleer silahlanmadan vazgeçmenin Kuzey Kore'nin faydasına olacağını kaydeden Beyaz Saray, Pyongyang'ın gün içerisinde açıklama yapması halinde görüşmeye hazır olduklarını ve Kuzey Kore'nin atacağı adımı nükleer silahsızlanmaya gidecek olan uzun yolun ilk hamlesi olarak kabul edeceklerini ifade etti. Bununla birlikte, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarını tamamen sonlandırdığına emin olması gerektiği bildirildi.
Güney Kore Hükümeti dün sabah saatlerinde Kuzey Kore'den gelen üst düzey heyetle yaptığı toplantıda, Kuzey Kore'nin ABD ile görüşmeye açık olduğunu aktarmıştı.

"KUZEY KORE-ABD İLİŞKİLERİ İÇİN FAYDALI OLACAK"

ABD Başkanı ile Ocak ayında bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Donald Trump'ın da böyle bir görüşmenin hem Kore yarım adası hem de Kuzey Kore-ABD ilişkileri için faydalı olacağını düşündüğünü ifade etmişti.

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Son Dakika Haberi: Beyaz Saray’dan Kuzey flaş Kuzey Kore hamlesi
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