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Son dakika: 'ta terör operasyonu

Son dakika! 'un Varto ilçesinde yürütülen operasyonda terör örgütü 'ya ait çeşitli örgütsel doküman ve malzemeler ele geçirildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 10:30
Son dakika: Muş'ta terör operasyonu
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2018-24 Operasyonu' yapıldığı belirtildi. Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik Varto ilçesinin Kolan köyü kırsalında arazi araması yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan arazi aramasında kayalık arazide saklanmış 8 adet pil, 2 adet sırt çantası, 6x6 metre ebadında branda, 2 adet not defteri (örgütsel doküman), 2 adet mat, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet dolu piknik tüpü, 1 adet radyo, 1 adet kent haritası, muhtelif tıbbi malzeme, 1 adet 250 mililitre makine yağı, 4 adet puşi, 3 takım terörist kıyafeti, 1 adet panço, 1 adet yağmurluk, 1 adet kullanılmış eldiven, 1 adet tişört ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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