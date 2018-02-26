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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den kararı

Rusya Devlet Başkanı , Esad rejiminin ablukasında bulunan 'da insani koridor açılması için her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması emrini verdi.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 17:34
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Doğu Guta kararı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı 'in 'da "insani mola" talimatı verdiğini belirterek, "Söz konusu talimat doğrultusunda sivil kayıpların yaşanmaması için yarından itibaren Doğu Guta'da her gün saat 09.00 ila 14.00 arasında insani mola verilecek" dedi.

Şoygu, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Suriye'de ateşkese yönelik kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

Kararın ardından Putin'in, Doğu Guta'da insani mola verilmesi talimatı verdiğini belirten Şoygu, "Söz konusu talimat doğrultusunda, sivil kayıpların yaşanmaması için yarından itibaren Doğu Guta'da her gün saat 09.00 ila 14.00 arasında insani mola verilecek. Sivillerin bölgeyi terk etmesi için de insani koridor oluşturulacak." diye konuştu.

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Doğu Guta kararı
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