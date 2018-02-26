Tip 2 diyabette kalp riski

Avustralya'nın Baker Kalp ve Diyabet Enstitüsü'nde yapılan çalışma, erken yaşta tip 2 diyabet hastalığı olanların ileriki yaşlarda kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskinin arttığını gösterdi. 15 yıl boyunca 744 bin kişiyi kapsayan araştırma sonucunda çocukken veya gençken gelişen tip 2 diyabet hastalığının kardiyovasküler olan bağlı ölüm riskini yüzde 60 oranında arttırdığı belirlendi. Uzmanlar, diyabetin bir dönem "yaşlı hastalığı" olarak bilindiğini ancak hastalığın obezitenin artışıyla genç yetişkinlerde hatta çocuklarda görülmesinde artış olduğunu kaydetti. Araştırma, tip 2 diyabet tanısı konan ortalama 59 yaşındaki hastaların ölüm oranının yüzde 30 olduğunu ortaya koydu. Ancak diyabet hastalığı olan ortalama 49 yaşındaki hastaların kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranı riskinin iki katı artıp yüzde 60'a çıktığı tespit edildi.

ARTIK GENÇLERDE GÖRÜLÜYOR

Araştırmacı Dr. Joel Zonszein, "Tip 2 diyabet, yıllar geçtikçe farklı bir hastalık türü haline geldi. Oysa bu yaşlıların hastalığıydı" dedi. Günümüzde genç nüfusta da tip 2 diyabetle karşılaşıldığını belirten Zonszein, hastalığın gençlerde daha agresif olması, insülin direncinin fazla olması, kilo ve intihaplanma nedeniyle kardiyovasküler hastalıklara neden olabildiğini kaydetti. Çalışma ekininden Dianna Magliano da, "Kilo almanın önlenmesi diyabete karşı önemlidir. Bu, yalnızca orta yaşlı insanlar için değil, tüm insanlar için geçerlidir" dedi.