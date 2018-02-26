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terörle mücadelesini sürdürecek’

Giriş Tarihi: 26.2.2018
‘Türkiye terörle mücadelesini sürdürecek’
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, GK'nın 'de "insani ateşkes" kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ", şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da bir yandan insani planda Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesine yönelik katkılarını ve bu bağlamda başta BM olmak üzere uluslararası toplumun çabalarını desteklemeye devam edecek; diğer yandan, Suriye'deki insani krizin kökeninde yatan ihtilafın sona erdirilmesine ve ülkenin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadele edilmesine yönelik gayretlerini sürdürecektir" dedi.
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‘Türkiye terörle mücadelesini sürdürecek’
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