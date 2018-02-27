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ABD: Olimpiyatlardan men edilince düzenledi!

Amerikan istihbarat kaynakları, 'de gerçekleştirilen organizasyonun açılış törenindeki sabotajın arkasında Rus ajanlarının olduğunu ileri sürdü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 13:37
ABD: Rusya Olimpiyatlardan men edilince siber saldırı düzenledi!

'de Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın açılışı sırasında internet ve kablosuz ağ erişiminin kesilmesine yol açan nın Rus ajanları tarafından düzenlendiği iddia edildi.

gazetesine konuşan Amerikan istihbarat kaynakları, 'nın Ana İstihbarat Direktörlüğüne (GRU) bağlı bilgisayar korsanlarının törenin düzenlendiği stadyuma hizmet sağlayan 300 bilgisayarla birlikte ağ yönlendiricilerini ele geçirdiklerini ve ağa kötü amaçlı yazılım bulaştırarak internet erişimini sabote ettiklerini öne sürdü.

Gazeteye konuşan yetkililer, korsanların saldırı sırasında 'ye kayıtlı IP adreslerini kullanarak olayın sorumluluğunu Pyongyang yönetimine yıkmaya çalıştıklarını iddia etti.

Yetkililer, Rusya'nın doping skandalı yüzünden Olimpiyatlar'dan men edilmesi nedeniyle böyle bir saldırı düzenlediğini savundu.

Olimpiyatların açılışı sırasında yaşanan siber saldırı organizasyon komitesi tarafından doğrulanmış ancak saldırıyı kimin gerçekleştirdiği hakkında herhangi bir yorum yapılmamıştı. Saldırı, açılış törenin yapıldığı stattaki tüm internet ve kablosuz ağ erişiminin kesilmesinin yanı sıra organizasyonun internet sitesinin de çökmesine yol açmıştı.

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ABD: Rusya Olimpiyatlardan men edilince siber saldırı düzenledi!
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