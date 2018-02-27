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donuyor

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Giriş Tarihi: 27.2.2018
Avrupa donuyor
Rusya'nın Sibirya bölgesi üzerinden 'ya doğru ilerleyen soğuklar can aldı. Dün etkisini göstermeye başlayan soğuklarda Fransa'da bir Polonya'da ise beş kişi hayatını kaybetti. Romanya'da kar fırtınası ve dona karşı turuncu alarm verildi. Bazı bölgelerde ise pazartesi ve salı günü okulların tatil edildiği açıklandı. İtalya'da soğuk havanın Alp Dağları ve başkent Roma dahil birçok şehirde kar yağışı ile birlikte etkili olduğu bildirildi. Gündüz - 10 gece ise - 20'ye kadar düşen soğuk havanın mart başına kadar etkili olması bekleniyor.
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