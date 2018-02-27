Avukat Mehmet Sarı: Müslim'in serbest bırakılması Batı'nın duyarsızlığını gösteriyor!

Terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in skandal bir kararla Çekya'da serbest bırakılmasına ilişkin Avukat Mehmet Sarı Ahaber'e açıklamalarda bulundu. Sarı skandal karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki bombalı saldırılarda fail olarak yargılanan Müslim'in serbest bırakılmasını Batı'nın duyarsız tavrı yüzünden gerçekleştiğini ifade etti.

Çekya Mahkemesi'nin Türkiye'nin koyduğu ispatlara rağmen Müslim'i serbest bırakmasına ilişkin gerekçeli kararı açıklaması gerektiğini ifade eden Sarı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kanunlarını vurgulayarak Çekya'nın bu skandal kararını eleştirdi.

Avukat Mehmet Sarı A Haber'e Çekya'nın skandal Salih Müslüm kararını değerlendirdi!