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Avukat Mehmet Sarı: Müslim'in serbest bırakılması Batı'nın duyarsızlığını gösteriyor!

Terör örgütü elebaşı 'in skandal kararla serbest bırakılmasına ilişkin Avukat Mehmet Sarı Ahaber'e açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 14:16
Avukat Mehmet Sarı: Müslim'in serbest bırakılması Batı'nın duyarsızlığını gösteriyor!

Terör örgütü 'nin eski eş başkanı 'in skandal bir kararla Çekya'da serbest bırakılmasına ilişkin Avukat Mehmet Sarı Ahaber'e açıklamalarda bulundu. Sarı skandal karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'deki bombalı saldırılarda fail olarak yargılanan Müslim'in serbest bırakılmasını Batı'nın duyarsız tavrı yüzünden gerçekleştiğini ifade etti.

Çekya Mahkemesi'nin Türkiye'nin koyduğu ispatlara rağmen Müslim'i serbest bırakmasına ilişkin gerekçeli kararı açıklaması gerektiğini ifade eden Sarı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kanunlarını vurgulayarak Çekya'nın bu skandal kararını eleştirdi.

Avukat Mehmet Sarı A Haber'e Çekya'nın skandal Salih Müslüm kararını değerlendirdi!

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Avukat Mehmet Sarı: Müslim'in serbest bırakılması Batı'nın duyarsızlığını gösteriyor!
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