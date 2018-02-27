Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Bebek cesediyle alışveriş yaptı

Bebek cesediyle alışveriş yaptı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
Bebek cesediyle alışveriş yaptı
'nin New York şehrinde yaşayan (21), 17 yaşındayken bir alışveriş merkezinin lavabosunda doğum yapıp bebeğini öldürdükten sonra alışverişe devam ettiği için 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rodriguez'in, bebeğini çantasına koyup iç çamaşırı almaya gittiği, alışveriş yaparken çantasından şüphelenen güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandığı ortaya çıktı. Bebeğini öldürdüğünü kabul eden Rodriguez, üçüncü kez doğum yaptığını ve duygusal stres altında olduğu için bu şekilde davrandığını söyleyerek kendisini savundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bebek cesediyle alışveriş yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN