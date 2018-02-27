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'dan flaş "" açıklaması: iade isterse...

Aranan teröristler listesindeki terörist başı ’ün 'da yakalanmasının ardından çıkarıldığı ilk mahkemeden serbest bırakılması ’nin tepkisini de beraberinde getirdi. Çekya’nın bu tutumu ile teröre destek verdiği yorumları üzerine bu ülkeden yeni bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 19:33 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 21:28
Çekya'dan flaş Salih Müslüm açıklaması: Türkiye iade isterse...

'dan yapılan açıklamada 'nin terörist elebaşı Salih Müslim'in iadesini talep etmesi halinde kararın yeniden gözden geçirileceği ifade edildi. Çekya makamları ayrıca, Çekya'nın terörizmi desteklediği yönündeki açıklamaları kabul etmediğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Müslim kararı ile hiçbir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmedik. Türkiye Müslim'in iadesini isterse hukuk içinde değerlendiririz."

SERBEST BIRAKILMIŞTI

24 Şubat'ta yakalandığı Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan Müslim, mahkemenin kararı ile serbest bırakılmıştı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karar terör örgütlerini destek niteliğindedir" ifadesini kullanmıştı.

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Çekya'dan flaş "Salih Müslüm" açıklaması: Türkiye iade isterse...
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