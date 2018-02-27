Çekya'dan flaş "Salih Müslüm" açıklaması: Türkiye iade isterse...

Çekya'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin terörist elebaşı Salih Müslim'in iadesini talep etmesi halinde kararın yeniden gözden geçirileceği ifade edildi. Çekya makamları ayrıca, Çekya'nın terörizmi desteklediği yönündeki açıklamaları kabul etmediğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Müslim kararı ile hiçbir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmedik. Türkiye Müslim'in iadesini isterse hukuk içinde değerlendiririz."

SERBEST BIRAKILMIŞTI

24 Şubat'ta yakalandığı Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan Müslim, mahkemenin kararı ile serbest bırakılmıştı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karar terör örgütlerini destek niteliğindedir" ifadesini kullanmıştı.