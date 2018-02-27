Çin savaş uçağı Güney Kore hava sahasına girdi

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Denizi (Japon Denizi) üzerinde seyreden Çin savaş uçağının yerel saatle 09:34'te Kore Yarımadası'nın doğusundaki Ulleung Adası'nın 48 kilometre kuzeyinden Güney Kore'nin Hava Savunma Tanımlama Bölgesine (HSTB) girdiğini açıkladı.

Açıklamada, uçağın 4 saatten fazla süren ihlalin ardından yerel saatle 14:01'de hava sahası dışına çıktığı belirtilerek, Hava Kuvvetlerine ait F-15K uçaklarının takip için bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Çin savaş uçaklarının daha önceki ihlallerini yarımadanın güneyinden yaptıklarına dikkat çekilen açıklamada, ihlalin "olağan dışı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Askeri birimlerimiz hem Güney Kore-Çin askeri hattından Çin askeri makamlarını hem de telsizle uçağın pilotunu uyararak, eylemin istenmeyen bir çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu." ifadeleri yer aldı.

Güney Koreli savunma yetkilileri, keşif uçağı olduğu kaydedilen aracın Güney Kore'nin askeri tepkisini ölçmeyi amaçladığı değerlendirmesinde bulundu. Güvenliği tehdit eden hareket nedeniyle Çin makamlarının askeri ve diplomatik kanalardan protesto edileceği belirtildi.

Geçen ay yine bir Çin savaş uçağı Güney Kore'nin HSTB olarak belirlediği hava sahasını ihlal etmişti. 2017 yılı içinde de benzeri 2 vaka yaşanmıştı.