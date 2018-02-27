Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Çin’de turuncu alarm verildi!

’de verildi!

’de yoğun hava kirliliği nedeniyle başkent ’de sarı, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde ise verildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 09:30
Çin’de turuncu alarm verildi!

Ulusal Meteoroloji Merkezi, başkent 'in yanı sıra ülkenin güney ve doğu bölgelerinde kirli hava için alarm verildiğini duyurdu.

Bu gece başlayan hava kirliliğinin başkent ile Anhui, Hubey, Ciangsu, Ciangşi, Guicou eyaletlerinde etkili olacağı belirtilerek, görüş mesafesinin 200 metrenin altına kadar düşeceği kaydedildi. Kirli havanın yarına kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Hızlı kalkınma ve sanayileşme nedeniyle Çin'deki metropollerin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,34 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Çin'de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin’de turuncu alarm verildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN