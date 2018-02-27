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Dışişleri'nden flaş açıklaması!

Sözcüsü Hami Aksoy, Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltmak için diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddialarını yalanladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 12:04
Dışişleri'nden flaş ABD açıklaması!

Sözcüsü Hami Aksoy, Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan bir açıklamada dile getirilen "Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü" yönündeki iddianın doğru olmadığını ifade ederek, "Türkiye'nin ABD'yle Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

TİLLERSON'UN AÇIKLAMASINA VURGU YAPILDI!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceğini ve bu çerçevede önceliğin Münbiç'e verileceğini beyan ettiği hatırlanacaktır" dedi.

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Dışişleri'nden flaş ABD açıklaması!
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