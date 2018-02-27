FETÖ sanığı "mahrem imama" hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan örgütün "mahrem imamı" 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Serkan Soytürk ve avukatı hazır bulundu.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Soytürk savunmasında, banka memuru iken ihraç edildiğini söyledi. Mahkemeye gelen dijital raporda belirtilen "Serhat" kod adıyla polis memurlarından sorumlu mahrem imam, örgütteki görevinin de "öğretmen" olduğu iddialarını reddeden Soytürk, 15 aydır tutuklu bulunduğunu, tahliyesini ve beraatını istediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Soytürk'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutukluluğunun devamına da hükmetti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Öte yandan, aynı suçtan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan avukat Ali Osman Turgut, etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunarak, bildiklerini anlattığını söyledi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u 5 ay kullandığını ifade eden sanık, "Whatsapp gibi bir mesajlaşma programı olduğunu biliyordum. Farklı bir şey olduğunu bilseydim telefonuma yüklenmesine izin vermezdim. Toplantılara, samimi ve dini bir ortam gördüğüm için yaklaşık bir yıl katıldım. Daha sonra gördüğüm bazı şeylerden dolayı ayrıldım. Suçsuzum, mesleğimi yapmak istiyorum." diye konuştu.

Kapatılan AHUDER'in üyesi de olan Turgut, beraatını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen G.T. ise ByLock programının telefonlarına oturma imamı "Sadık" kod adlı İ.Ç'nin yüklediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırdığı Turgut'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.