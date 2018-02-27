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İngiltere: Esad rejimine karşı hava saldırılarını destekleyebiliriz

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan son dakika açıklaması... Bakan , iddialarının kanıtlanması durumunda Esad rejimine karşı hava saldırılarını destekleyebileceklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 11:44
İngiltere: Esad rejimine karşı hava saldırılarını destekleyebiliriz

İngiltere Dışişleri Bakanı , Suriye'de kullanımı ile ilgili kanıtları görmeleri durumunda Esad rejimine karşı düzenlenecek hava saldırılarını destekleyebileceklerini söyledi.

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İngiltere: Esad rejimine karşı hava saldırılarını destekleyebiliriz
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