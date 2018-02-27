İngiltere: Esad rejimine karşı hava saldırılarını destekleyebiliriz
İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan son dakika açıklaması... Bakan Boris Johnson, kimyasal silah iddialarının kanıtlanması durumunda Esad rejimine karşı hava saldırılarını destekleyebileceklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 27.2.2018 11:43Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 11:44
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'de kimyasal silah kullanımı ile ilgili kanıtları görmeleri durumunda Esad rejimine karşı düzenlenecek hava saldırılarını destekleyebileceklerini söyledi.