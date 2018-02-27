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Kral’dan şok kararname

Giriş Tarihi: 27.2.2018
Kral’dan şok kararname
'da bin Abdulaziz tarafından yayımlanan yeni kararnamelerle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman bin Salih el- Bunyan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed bin Avad Suhayn emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Fehd bin Turki bin Abdülaziz'in yanı sıra birçok bakan ve üst düzey yetkili görevden alındı. Genelkurmay Başkanlığı'na Feyyaz er-Ruveyli, Kara Kuvvetleri Komutan-lığı'na Fehd el-Matir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na da orgeneralliğe yükseltilen Turki bin Bender bin Abdülaziz atandı. Kral Selman, ayrıca ulusal Savunma Stratejisi'ni geliştirme çerçevesinde hazırlanan Savunma Bakanlığı programını geliştirme vizyonunu da imzaladı. 3 ay önce de kraliyet kararnameleriyle düzinelerce yetkili görevden el çektirilirken 11 prens ile 38 üst düzey yetkili gözaltına alınmıştı.
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Kral’dan şok kararname
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