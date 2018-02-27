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Macron'dan 'ye ilk 'resmi devlet ziyareti'

Macron, Başkanı 'ın davetiyle 23-25 Nisan tarihlerinde Washington'a gidecek.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 09:34
Macron'dan ABD'ye ilk 'resmi devlet ziyareti'

Emmanuel Macron, 23-25 Nisan tarihlerinde 'yi ziyaret edecek.

yapılan yazılı açıklamada, Macron'un, ABD Başkanı Donald 'ın davetiyle 23-25 Nisan tarihlerinde Washington'a gideceği belirtildi.

Macron'un bu ziyaretinin, Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana ABD'ye yapılacak ilk devlet ziyareti olacağı ifade edildi.

"Bu davet, dost ve müttefik olan iki ülke arasındaki derin tarihi bağları ve iki cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerin gücünü yansıtıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Macron'un 'da Trump ile görüşeceği ve iki liderin ortak basın toplantısı düzenleyecekleri bildirildi.

TRUMP, MACRON'U 'RESMİ DEVLET ZİYARETİ' PROTOKOLÜNE GÖRE AĞIRLAYACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da günlük basın toplantısında, Trump'ın Macron'u 24 Nisan'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını ifade etti.

Sanders, "Bu ziyaret, Amerikan-Fransız iş birliğini ekonomik ve küresel ilişkiler anlamında geliştirecek ve iki ülke arasındaki dostluğu derinleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sarah Sanders ayrıca, 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın göreve gelişinden sonraki ilk "resmi devlet ziyareti" protokolünün, Macron buluşmasında uygulanacağını kaydetti.

Göreve gelişinin ilk yılında birçok liderle Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, kendinden önceki birçok Amerikan başkanının aksine, görevinin ilk yılında "resmi devlet ziyareti" kapsamında bir buluşma gerçekleştirmemişti.

Geçen yıl temmuz ayında Fransa'yı ziyaret eden Trump, 14 Temmuz Ulusal Günü kutlamaları çerçevesinde Champs-Elysees meydanında düzenlenen askeri geçit törenini Macron ile birlikte izlemişti.

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Macron'dan ABD'ye ilk 'resmi devlet ziyareti'
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