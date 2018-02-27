Manken dronlar podyuma çıktı

İtalya
'daki Milano Moda Haftası'nda ünlü İtalyan giyim markası Dolce&Gabbana yeni çanta koleksiyonunu dronlarla tanıttı. Herkes mankenleri beklerken çantaları taşıyan dronlar yani insansız hava araçları podyumda boy gösterdi. Taklit elmas taşlarla süslü dronlar podyumda tur atan seyircileri oldukça etkiledi. Çantaları görücüye çıkan dronlar yerlerini gerçek mankenlere bıraktı. Ancak defilede teknik aksaklıklar yaşandı. Wi-Fi bağlantısının kopması nedeniyle şov 45 dakika ertelense de büyük bir heyecan uyandırdı.