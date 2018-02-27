Muhafız Alayı darbe girişimi davasına sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da bulunduğu 534 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık eski uzman çavuş Tuncer Sırçalı olay tarihinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında komando taburu muhafız komando bölüğü emniyet takımında tim komutanı olarak görev yaptığını belirtti.

"TATBİKAT BAŞLADI GELECEK MİSİN?"

Olay günü mesaisine devam ederken, gece saat 03.00 sıralarında tatbikat amacıyla alarm verileceğini öğrendiğini öne süren Sırçalı, "Ben Muhafız Alayında çalıştığım süre içerisinde daha önceden hiç tatbikat yapıldığına şahit olmadım. Sadece belirli zamanlarda gece eğitimlerimiz olurdu." diye konuştu.

Sırçalı, akşam saatlerinde evinde istirahat halinde iken saat 21.00 sıralarında bölük nöbetçi uzman çavuşu Ruhi Göktaş'ın kendisini arayarak "Tatbikat başladı gelecek misin?" dediğini, bunun üzerine saat 21.45 sıralarında alaya gittiğini ifade etti.

Alayda kıyafetlerini değiştirip silah ve teçhizat aldıktan sonra içtima alanına geçtiğini belirten Sırçalı, "Araç bin emri geldi. Önce Milli Savunma Bakanlığının Oran'daki lojmanlarına gidileceği söylendi. Tahmini olarak saat 23.00 sıralarında TRT nizamiyesine geldik. TRT nizamiyesinden girene kadar nereye gittiğimizi bilmiyorduk." dedi.

YERE ATEŞ AÇINCA...

TRT bahçesinde bulunan özel harekat polislerinin uyarı amacıyla havaya ateş etmesinden sonra helikopterlerin bulundukları yere ateş açmasıyla darbe girişiminden haberi olduğunu iddia eden Sırçalı, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Ben ve mangam orada geçen süre boyunca mevzi almadık, ayakta boş şarjörlerle nizamiyede olanları anlamaya çalıştık. Manga helikoptere karşı bir ara hareketsiz yattı. TRT'de olduğum sürece bulunduğumuz yerde asker ya da sivil giriş çıkışı olmadı. TRT kampüsünde olmaya mecbur edildik. Darbe yapmaya götürüldüğünü bilmeyen bir uzman çavuş olarak yaşanan olayların ne boyutta olduğunu da bilemem. Lojmanlara bir birlik geleceğini, bizi alacağını sonra öğrendim. Daha sonra alaya döndük."

Sırçalı, FETÖ üyesi olmadığını ve rütbeli komutanları tarafından kullanıldığını iddia ederek, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"DARBE YAPIYORMUŞ ŞEREFSİZLER"

Sanık eski uzman çavuş Okan Çetin de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında bakım teknisyeni olarak görev yaptığını anlattı.

Üzerine atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Çetin, 15 Temmuz günü mesaideyken alayda tatbikat yapılabileceğinin konuşulduğunu, bunun üzerine komutanına sorduğunda personelin reaksiyon süresini ölçmek üzere alarm tatbikatı yapılacağını söylediğini aktardı.

Akşam saatlerinde tatbikat emri üzerine içtimanın ardından TRT'ye götürüldüklerini, burada emniyet alacaklarının söylendiğini belirten Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"TRT yerleşkesinin bahçesine inince manga manga sıraya geçirdiler. Binbaşı Anıl Aktaş, Tanju Poshor'un emriyle silahlara mermi bastırdı. Manga komutanı Tuncer Sırçalı birkaç dakika yanımızdan ayrıldı. Döndüğünde 'Darbe yapıyormuş şerefsizler.' deyip kompozit başlığı yere fırlattı. 'Sakın bir yere kıpırdamayın.' dedi. İki buçuk yıllık uzman çavuşum, hiç böyle bir şey görmemiştim. Şoke oldum."

Çetin, gecenin ilerleyen saatlerinde helikopterin bulundukları nizamiyeyi taradığını, bunun üzerine yanındaki askerlerle kapalı otoparka sığındıklarını, ardından yüzbaşı Recep Karabayır'ın emriyle saat 04.00 gibi birliklerine geri döndüklerini dile getirdi.

Savunma yapan eski uzman çavuş Satılmış Yılmaz da rütbeli komutanları tarafından kullanıldığını ve darbeci FETÖ'cü olmadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.