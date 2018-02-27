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'da soğuktan 53 kişi öldü

'da şiddetli soğuklar nedeniyle Kasım ayından bu yana hipotermiden 53 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 12:08
Polonya'da soğuktan 53 kişi öldü

, bahara sayılı günler kala İskandinav soğuklarıyla boğuşuyor. verilerine göre hava sıcaklığının gündüz eksi 13 civarında seyrettiği ülkede hissedilen sıcaklık ise eksi 26.

Birkaç gündür ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar, ölümleri de beraberinde getirdi. Soğuğun rekor düzeye çıktığı önceki gece, 5 kişi donarak hayatını kaybetti.

Ülkede hafta sonundan bu yana donarak hayatını kaybeden kişi sayısı 12 olurken, Kasım ayından beri hipotermi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 53 oldu.

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Polonya'da soğuktan 53 kişi öldü
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