Prag Büyükelçisi Bigalı'dan Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin açıklama!

Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Hiç beklemediğimiz bir karardı. Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok terör eyleminde dahli bulunan Salih Müslim'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz.

"BU KARARDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Bu karardan memnun değiliz. Bu kararı memnun değiliz. Bu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesin aykırı bir karar oldu. Maalesef Çek mahkemesi, ikili ilişkimize, müttefiklik ilişkimize ters bir karar almıştır. Bu kararın ikili ilişkilere olumsuz yansımaları olabilir." ifadelerini kullandı.