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Prag Büyükelçisi Bigalı'dan Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin açıklama!

Teröristbaşı 'in tarafından skandal bir kararla serbest bırakılmasına ilişkin Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı açıklamalarda bulundu. Bigalı, "Salih Müslim'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 13:50
Prag Büyükelçisi Bigalı'dan Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin açıklama!

Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Hiç beklemediğimiz bir karardı. Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok terör eyleminde dahli bulunan 'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz.

"BU KARARDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Bu karardan memnun değiliz. Bu kararı memnun değiliz. Bu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesin aykırı bir karar oldu. Maalesef , ikili ilişkimize, müttefiklik ilişkimize ters bir karar almıştır. Bu kararın ikili ilişkilere olumsuz yansımaları olabilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Terörist Salih Müslüm serbest bırakıldı

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Prag Büyükelçisi Bigalı'dan Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin açıklama!
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