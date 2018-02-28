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’den garip açıklaması

Giriş Tarihi: 28.2.2018
ABD’den garip ateşkes açıklaması
Türkiye ve , Suriye konusundaki görüş ayrılıklarını gidermek için 8 Mart'ta ilk komisyon toplantısını yapmayı planlarken, Washington'dan art arda garip açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçtiğimiz cumartesi günü aldığı kararının tüm Suriye'yi kapsadığını ileri sürdü. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel de dün Temsilciler Meclisi'nin Silahlı Hizmetler Komitesi'nde terörizm ve İran dosyalarında bilgi verdi. Türkiye konusundaki soruları yanıtlayan Votel, terör örgütü YPG/PKK ile ortaklığın süreceğini açıkladı. Votel, "Türkiye'nin PKK terörizmi konusunda ciddi kaygıları var. Tabii bu sahada birlikte çalıştığımız bazı ortaklarımız (YPG/PKK) ile gerginliğe neden oldu. Türkiye'ye karşı şeffaf, açık ve samimi şekilde yaklaşıyoruz" dedi.
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ABD’den garip ateşkes açıklaması
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