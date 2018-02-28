Ateşkese rağmen ölüm yağdırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye
genelinde 30 günlük ateşkes
öngören kararına rağmen, Şam
rejimi Doğu Guta
'ya ölüm yağdırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM
) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Esad rejiminin 30 günlük 'insani ateşkes' kararını ihlal ettiğini duyurdu. Laerke, BM'nin insani yardım
konvoylarının Doğu Guta için hazır bekletildiğini aktararak, konvoyların hareket edebilmesi için bölgede güvenliğin sağlanmasının şart olduğuna dikkat çekti. Doğu Guta'daki sivil savunma ekipleri Beyaz Kasklılar, Rusya
'nın tek taraflı olarak ilan ettiği ve her gün 09.00 -14.00 saatleri arasında geçerli olacağını duyurduğu ateşkesin de ihlal edildiğini Esad rejiminin Doğu Guta'yı vurmayı sürdürdüğünü açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre son sekiz gün içinde bölgede 550 kişi yaşamını yitirirken, uluslararası gözlem kuruluşları Suriye rejiminin kasten Doğu Guta'daki hastaneleri ve barınakları hedef aldığını aktarıyor. BM ÇALIŞANLARINDAN YARDIM SKANDALI
İngiliz yayın kuruluşu BBC, yerel ve uluslararası kaynaklara dayandırdığı haberinde Suriyeli kadınların Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar adına yardım taşıyan kişilere, insani yardım karşılığında satıldığını bildirdi. BBC, 3 yıl önce benzer endişeler nedeniyle uyarılar yapıldığını, buna rağmen bu tür olayların devam ettiğini bildirdi.