Avrupa’nın en soğuk kışı

Avrupa
genelinde etkili olan 'canavar soğukları' Romanya'da 3, Polanya'da 5 kişinin ölümüne neden oldu. İNGİLTERE:
Ülkenin doğu ve güney bölgeleri, İskoçya ve Galler kar ve dona teslim oldu. Bazı yerlerde sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düştü. Ülkenin güneyindeki Kent, Sussex ve Surrey bölgelerindeki okullar tatil edildi. Ada genelinde etkili olan "Doğu canavarı" adlı aşırı soğuk hava dalgası, kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalara sebep oldu. Meteoroloji
uzmanları, Birleşik Krallık'ta son 27 yılın en soğuk havasının önümüzdeki günlerde yaşanacağını vurguladı. BULGARİSTAN
: Dobriç, Silistre ve Rusçuk kentleri ve civar bölgelerde ulaşımda sorunlar yaşandı. Rusçuk kentinde okullarda tatil edildi. Sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İTALYA:
Başkent Roma'nın yanı sıra doğudaki Abruzzo bölgesi, güneydeki Campania bölgesinin dağlık kısımlarında okullar tatil edildi. Toskana bölgesinde "sarı alarm" ilan edildi. Roma'da kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. 32 YIL SONRA REKOR MACARİSTAN:
Budapeşte'de gündüz sıcaklık eksi 6'ya düşerek rekor kırdı. Açıklamada, bugüne kadarki en düşük gündüz sıcaklığının 26 Şubat 1986'da eksi 5 olarak ölçüldüğü hatırlatıldı. Sıcaklıklarının eksi 20 dereceyi de bulması bekleniyor.