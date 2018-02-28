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Bir ülke daha 'ye resti çekti

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat, uluslararası finans sisteminin ülkesine engeller çıkarması durumunda yeni mekanizmalar bulmak i , ve Çin ile çalışacaklarını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 19:23
Bir ülke daha ABD'ye resti çekti

, Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde nisan ayında yapılacağı açıklanan devlet başkanı ine ilişkin dün Cenevre'yi ziyaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini söyledi.

Görüşmede, seçimler esnasında uluslararası gözlemcilerin görevleriyle ilgili üst düzey komisyon kurulmasını ele aldıklarını aktaran Montserrat, Devlet Başkanı 'nun yeniden seçileceğine olan güveninin tam olduğunu ifade etti.

Montserrat, seçimlerin adil ve şeffaf olacağını vurgulayarak, ülkedeki muhalefet bloğu Demokratik Birlik'in 22 Nisan'da yapılacak seçimleri boykot etmesi durumunda bunun muhalefet tabanına sorumsuzluk anlamı taşıyacağını savundu.

'nin ülkesine yönelik uyguladığı ambargonun zararlarını anlatan Montserrat, küresel bankaların, yaptırım korkusuyla Venezuela ile çalışmaktan çekindiğini savundu.

Montserrat, Devlet Başkanı Maduro'nun yeniden seçilmesi durumunda gelecek 6 yılı ülke ekonomisinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesine adayacağının altını çizdi.

Bakan Montserrat, uluslararası finans sisteminin bu dönemde Venezuela'ya engeller çıkarabileceğini belirterek, "Bu durumda yeni mekanizmalar bulmak i , ve Çin ile çalışacağız." ifadesini kullandı.

ile bozulan ilişkilere de değinen Montserrat, bu ülkeyle ilişkilerin yeniden normalleşmesinin Madrid hükümetine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

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Bir ülke daha ABD'ye resti çekti
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