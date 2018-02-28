Çekya’dan skandal karar terörist başı serbest

Çekya
'nın başkenti Prag'da hafta sonu gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm
dün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi. Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı. Türkiye, Müslüm'ün geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyordu. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, aHaber canlı yayınında terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasını değerlendirdi. HUKUKA AYKIRI BİR KARAR Büyükelçi Bigalı
, kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, "Avukatın açıkladığı bu serbest bırakma doğru ise bundan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim. Beklentimiz bu yönde değildi. Suçluların iadesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'ne aykırı düşen bir karardır. Geçmişte birçok terör eyleminde rolü bulunan PYD terör örgütünün eski lideri ve KCK yürütme kurulu üyesi Salih Müslüm'ün geçici tutuklanması gerekirdi. Uluslararası hukuk bunu emrediyordu. Fakat maalesef Çek Mahkemesi'nin, Çekya ile Türkiye arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerine ve teröre karşı uluslararası dayanışmaya aykırı bir şekilde bu kararı alması son derece üzüntü vericidir ve yanlış bir karardır. Bu karar bir yerde teröre verilmiş bir destek anlamındadır. 2016 yılında YPG Avrupa ofisi nisan ayında burada açılmıştı ama hükümetimizin kararlı duruşu sonucunda bu terör yuvası haziran ayında kapatıldı. Bu karar da ikili ilişkilerimize zarar verebilecek niteliktedir. Dediğim gibi teröre verilmiş bir destektir" dedi. Ramazan AKTAŞ
/ PRAG ÇAVUŞOĞLU: ANKARA'DAN ÇEKYA'YA NOTA GÖNDERİLDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasının üzerine Çekya'ya nota gönderildiğini açıkladı. Cezayir'de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Çekya'nın bu kararı, hukuku ayaklar altına alan skandal bir karardır. Türkiye'nin gönderdiği dosyalar hiçbir şekilde nazara alınmadan verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, da kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek "Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek. Bütün dünya ve Çekya da biliyor ki, PYD, PKK ve DEAŞ gibi örgütler terör örgütleridir; bu karar teröre net bir destek kararı" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, bu hatanın en kısa sürede telafi edilmesini beklediklerini ve takipçisi olacaklarını belirtti. Dışişleri Bakanlığı
'nın açıklamasında ise 'Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır" denilirken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Tüm dünyanın gözü önünde terörist olan Salih Müslüm'ün serbest bırakılması Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi gösteriyor" degerlendirmesinde bulundu. "MÜSLÜM PYD'YE ÖCALAN'IN TALİMATIYLA BAŞKAN OLDU"
PYD
lideri Salih Müslüm'ün Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili hazırlanan dosyada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın PYD ve YPG'nin terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması KCK tarafından nasıl kurulduğunu anlatan 55 sayfalık raporu da yer almıştı. Rapora göre PYD'nin adı ilk olarak, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan
'ın 25 Aralık 2001'de avukatlarıyla yaptığı görüşmede gündeme geldi. Ocalan, 13 Ağustos 2003'teki görüşmesinde de avukatlarına, "İmralı savunmalarımda da Suriye Kürtlerinin demokratik partisi diyordum. Ben Demokratik Birlik Partisi (PYD) adıyla bir partiyi Suriye halkları için öneriyorum" şeklinde talimat verdi. Bu talimatla Kandil'de harekete geçen KCK yönetimi, 17 Ekim 2003'te PYD'nin kuruluş kongresini ilan ederek faaliyete geçirdi. Başına da bir dönem Şam'da Abdullah Öcalan'ın yanında yer alan Salih Müslüm'ü getirdi. Özgür CEBE
/ SABAH