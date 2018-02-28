Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı!

Dağdelen 'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı!

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatın hemen durdurulması gerektiğini savunan Türk kökenli Alman vekil Sevim Dağdelen, 'ya çağrıda bulundu.

Giriş Tarihi: 28.2.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 15:05
Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı!

'da siyaset yapan Sevim Dağdelen, Türk düşmanlığında bir seviye daha atladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda geri adım atmasını isteyen Dağdelen, terör örgütü 'nın sözcüsü gibi konuşarak bölgede sivillerin hedef alındığı yalanını söyledi.

FOTOĞRAF: Sevim Dağdelen, Alman parlamentosunda terör örgütü YPG'nin paçavrasını eline almıştı.

Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı!

"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN"

Türkiye'nin Afrin'e girmeye hakkının olmadığını belirten Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği'nin ve 'nun bu konuda Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

"NATO, Türkiye'ye baskı yapmalı" diyen Dağdelen, Türkiye'nin bir an önce durdurulmasını savundu.

Almanya'nın Türkiye düşmanı Türk vekilinden skandal sözler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN