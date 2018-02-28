Almanya'da siyaset yapan Sevim Dağdelen, Türk düşmanlığında bir seviye daha atladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda geri adım atmasını isteyen Dağdelen, terör örgütü PKK'nın sözcüsü gibi konuşarak bölgede sivillerin hedef alındığı yalanını söyledi.

FOTOĞRAF: Sevim Dağdelen, Alman parlamentosunda terör örgütü YPG'nin paçavrasını eline almıştı.

Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı!

"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN"

Türkiye'nin Afrin'e girmeye hakkının olmadığını belirten Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun bu konuda Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

"NATO, Türkiye'ye baskı yapmalı" diyen Dağdelen, Türkiye'nin bir an önce durdurulmasını savundu.