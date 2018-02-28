Kerkük petrolü yeniden Türkiye’de

IRAK Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük petrol
ünün Türkiye üzerinden yeniden ihraç edileceğini söyledi. Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Kerkük petrolünün ihracatıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan İbadi, söz konusu petrolün Ceyhan limanı üzerinden yeniden ihracı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile anlaşmaları olduğunu belirterek, "IKBY ile aramızdaki anlaşmazlıkları da ileride çözme konusunda mutabıkız" dedi. Başbakan İbadi, konuyla ilgili Türkiye ve IKYB ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.