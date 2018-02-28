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ü yeniden Türkiye’de

Giriş Tarihi: 28.2.2018
IRAK Başbakanı Haydar el-İbadi, ünün Türkiye üzerinden yeniden ihraç edileceğini söyledi. Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Kerkük petrolünün ihracatıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan İbadi, söz konusu petrolün Ceyhan limanı üzerinden yeniden ihracı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile anlaşmaları olduğunu belirterek, "IKBY ile aramızdaki anlaşmazlıkları da ileride çözme konusunda mutabıkız" dedi. Başbakan İbadi, konuyla ilgili Türkiye ve IKYB ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
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Kerkük petrolü yeniden Türkiye’de
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