Müslüm’e özgürlük şoföre yargısız infaz

Terör örgütü PYD
'nin eski elebaşısı Salih Müslüm'ü serbest bırakan Çekya
'dan bir hukuk skandalı daha. Çekya'da 30 yıl önce kavgaya karıştığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan ve İsveç
'te yakalanarak Çekya'ya iade edilen Türk TIR şoförü Ahmet Ünsal (66), mahkemeye çıkarılmadan 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren Ahmet Ünsal'ın oğlu Tuna Ünsal, "Terör örgütünün eski eş başkanı Müslüm iki günde serbest bırakılıyor. Bir aydır sorgusuz sualsiz hapis yatan babam ise hakim karşısına çıkmadan 8.5 yıl hapse mahkum ediliyor. Böyle adalet mi olur?" diyerek isyan etti.