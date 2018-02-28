Trump'ın damadına 'üst düzey' yasak!

ABD medyası, ABD başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner'eBeyaz Saray'daki gizli güvenlik bilgilendirmelerine katılabilmesi ve çok gizli belgelere ulaşabilmesi için yaklaşık bir yıllık geçici izin verilmişti. Kushner ve güvenlik sorgulaması henüz tamamlanmamış olan diğer danışmanların haklarındaki güvenlik sorgulaması sonuçlanıncaya kadar "çok gizli" güvenlik toplantılarına katılmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bu iznin sona ermesiyle, Kushner ve güvenlik sorgulaması henüz tamamlanmamış olan diğer danışmanlar, üst düzey toplantılara katılamayacak. Gerekçe olarak ise, güvenlik birimlerinin Kushner'in geçmiş sorgulamasını henüz tamamlamamış olması gösterildi.

Ivanka Trump ile evli olan 37 yaşındaki Jared Kushner, ticaret politikası ve Orta Doğu'dan sorumlu danışman olarak görevlendirilmişti. Kushner'in karar hakkında bilgilendirildiği söylenirken, Kushner'in avukatları tarafından da doğrulandı.

Kushner'in avukatı Abbe Lowell, "Bu durum Kushner'in başkan tarafından verilmiş olan çok önemli görevlerini yerine getirmesine bir engel oluşturmuyor" dedi.

RUSYA SORUŞTURMASI

Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, Rusya soruşturması kapsamında Kongrede ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, "Trump'ın seçim kampanyası döneminde Ruslarla görüşüp gizli iş birliği yaptığı" iddialarını reddetmişti. Kushner, Trump'ın seçim kampanyasının Rusya ile örtüşemeyeceğini çünkü kampanyayı yürüten ekibin "çok işlevsiz" ve "yabancı bir hükümetle koordine olmayacak kadar dağınık" olduğunu ifade etmişti.

Kushner, 24 Temmuz'da da Senato İstihbarat Komitesi önünde kapalı oturumda soruları yanıtlamış, "Herhangi bir yabancı hükümet ile gizli iş birliği yapmadım ve kampanyada görev alanlardan iş birliği yapan kimseyi de görmedim. Uygunsuz herhangi bir bağlantım yok. Kendi işletmelerimin finansmanı için de Rus fonlarına güvenmedim." açıklamasında bulunmuştu.

ABD'Yİ KARIŞTIRAN KİTAPTA YER ALAN İDDİALAR

Michael Wolff'un kaleme aldığı "Öfke ve Ateş: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" kitabında da Kushner ile ilgili ifadeler yer almış, kitaba göre, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'le Şubat 2016'da Beyaz Saray'da buluşarak İngiliz istihbaratının Trump'ın kampanya ekibini gözetlediğini, telefon görüşmelerini ve diğer iletişimlerini dinlediğini ve Trump'ın kendisini bile dinlemiş olabileceklerini söylediği yer almıştı.

Ayrıca Wolff, Trump'ın kızı Ivanka ve eşi Jared Kushner'ın Ivanka Trump'ın ileride Amerikan başkanlığına aday olabileceğine dair bir anlaşma yaptığını, Steve Bannon'ın 'Javanka' adını taktığı çiftin bu planlarının kendisine iletildiğinde Bannon'ın 'dehşete kapıldığını' iddia ediyor.