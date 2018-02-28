Yemen ordusu Beyda'da stratejik noktaları ele geçirdi

Beyda vilayetindeki Nita İlçesi Başkanı Misad es-Salahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tuğgeneral Salih Abdurabbu el-Mansuri komutasındaki ordu güçlerinin ilçedeki Suran ve Hamra dağları ile Âşar bölgesinde kontrolü sağladığını" belirtti.

Salahi, söz konusu dağların Husilerin Beyda vilayetindeki en önemli kalelerinden biri durumundaki askeri kışlanın bulunduğu Fadha bölgesine hakim bir konumda olmasından dolayı stratejik açıdan önemli olduğunu ifade etti.

Hala devam eden çatışmalarda 5 Husinin öldürüldüğünü aktaran Salahi, orduya bağlı güçlerin stratejik Fadha bölgesini de Husilerden almak için harekete geçtiğini kaydetti.

Beyda vilayeti, ülkenin kuzey ve güneyindeki kentleri birbirine bağlayan bir konuma sahip olmasının yanı sıra Sana, Marib, Şebve, Zumar, İbb, Dali, Lahic ve Ebyen vilayetleri ile olan sınırı sebebiyle de büyük önem arz ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.